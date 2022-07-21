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Больше плюсов. Аналитик назвал последствия резкого повышения курса доллара

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Украина, Четверг 21 июля 2022 12:45
Больше плюсов. Аналитик назвал последствия резкого повышения курса доллара Фото: повышение курса доллара до 36,6 приведет к увеличению доходов бюджета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Повышение официального курса НБУ на 25% с 29,25 до 36,57 гривен за доллар приведет к увеличению доходов бюджета и гривневой выручки экспортеров. В то же время импорт подорожает.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал экономист, финансовый аналитик Виталий Шапран.

Плюсы решения НБУ

Как отметил Шапран, плюсы в таком решении есть, и их немало. Среди них рост будущих доходов Минфина от полученной международной помощи и доходов от налогообложения внешнеэкономической деятельности. "Допускаю, что увеличение доходов Минфина снизит те суммы, на которые НБУ будет покупать военные ОВГЗ", - сказал он.

Кроме того, это стимулы для экспортеров, которые наконец могут продавать валюту по более высокому курсу. Также произошло устранение возможностей для маржинальных операций между курсами. И НБУ придется меньше тратить золотовалютных резервов для поддержки рынка, добавил он.

Минусы решения НБУ

Аналитик считает, что рынок почувствует ускорение инфляции. "Тот импорт который ранее заходил в Украину почти по 30, сегодня будет пересчитан по 37", - сказал Шапран.

По его словам, чем больше гривны будет получать Минфин за международную помощь, тем больше гривны будет идти в обращение, а это значит, что инфляция может ускоряться по монетарным причинам.

"Установленный курсовой ориентир 36,6 по моему мнению не является удачным, это скорее верхний предел наличного рынка. Понятно, что авторы этой отметки делали шаг с запасом на ожидание положительных сдвигов, но у меня есть сомнения, что стоило выбирать верхний предел для наличного рынка", - сказал Шапран.

Напомним, НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне. НБУ с 21 июля 2022 года повысил официальный курс доллара к гривне на 25% до 36,57 грн/доллар. Курс прежнему является фиксированным.

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