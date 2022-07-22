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РФ ночью совершила масштабную атаку на три района Днепропетровской области

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Днепропетровская область, Пятница 22 июля 2022 08:04
РФ ночью совершила масштабную атаку на три района Днепропетровской области Фото: РФ ночью совершила масштабную атаку на три района Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Артур Родивилов

Российская армия ночью накрыла огнем три района - Никопольский, Синельниковский и Криворожский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

В частности, оккупанты дважды обстреляли из РСЗО Никополь. Выпущено до 100 снарядов.

"Предварительно, один человек погиб, один ранен. Повреждены 11 частных домов. Имеются прорывы газовода и водовода. Разрушен железнодорожный путь. Когда можно будет возобновить движение, пока не ясно", - говорится в сообщении.

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РФ ночью совершила масштабную атаку на три района Днепропетровской области

"Они разрушены. Повреждены жилые дома рядом. На месте работают спасатели. Предварительно, 8 человек ранены. Информация еще уточняется", - сообщил Резниченко.

РФ ночью совершила масштабную атаку на три района Днепропетровской области

Ранее сообщалось, что глава Никопольской РВА предложил жителям временно переселиться, жилье предоставят бесплатно.

Напомним, на прошлой неделе усилились обстрелы Никопольского района, накануне российские войска накрыли его фосфорными снарядами.

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