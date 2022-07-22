РФ ночью совершила масштабную атаку на три района Днепропетровской области

Российская армия ночью накрыла огнем три района - Никопольский, Синельниковский и Криворожский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

В частности, оккупанты дважды обстреляли из РСЗО Никополь. Выпущено до 100 снарядов.

"Предварительно, один человек погиб, один ранен. Повреждены 11 частных домов. Имеются прорывы газовода и водовода. Разрушен железнодорожный путь. Когда можно будет возобновить движение, пока не ясно", - говорится в сообщении.

В Покровской общине враг ударил по складам. Разбило трансформатор, несколько сел остались без света.

По Зеленодольской громаде ударили из ствольной артиллерии. Задело частный дом. Пожар ликвидировали.

В Апостолове было 7 "прилетов". Ракеты попали по трем школам города.

"Они разрушены. Повреждены жилые дома рядом. На месте работают спасатели. Предварительно, 8 человек ранены. Информация еще уточняется", - сообщил Резниченко.

Ранее сообщалось, что глава Никопольской РВА предложил жителям временно переселиться, жилье предоставят бесплатно.

Напомним, на прошлой неделе усилились обстрелы Никопольского района, накануне российские войска накрыли его фосфорными снарядами.

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