Громкие увольнения, новый курс доллара, "зерновое соглашение" и Рамштайн-4: главное за неделю

Президент отправил в отставку генпрокурора и главу СБУ. Украина получит еще больше военной помощи по итогам "Рамштайн-4". В Турции подписано зерновое соглашение. НБУ повысил официальный курс доллара.

Отставки Венедиктовой и Баканова

Владимир Зеленский уволил с должности главу СБУ Ивана Баканова и Генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову. 19 июля Верховная рада поддержала решение президента.

По заявлению Зеленского, причиной отставки Баканова и Венедиктовой являются массовые факты государственной измены и коллаборационной деятельности со стороны работников органов СБУ и прокуратуры.

Чистки в СБУ

После отставки руководителей СБУ и ОГПУ Владимир Зеленский анонсировал увольнение еще 28 должностных лиц Службы безопасности Украины на основании неудовлетворительных результатов работы.

Президент провел кадровые перестановки в руководстве СБУ Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Закарпатской, Полтавской, Житомирской областей и уволил замглавы СБУ Владимира Горбенко.

Итоги "Рамштайн-4"

20 июля представители оборонных ведомств провели четвертую встречу в формате "Рамштайн". В ходе переговоров глава Пентагона заявил, что война находится на решающем этапе и важно усилить поддержку Украины.

В этот же день в США объявили о новом пакете военной помощи для борьбы с армией РФ - она включает еще 4 РСЗО HIMARS. Также Великобритания передаст Украине сотни боевых беспилотников, гаубицы и САУ натовского калибра, РЛС, более 1,5 тысячи NLAW и Javelin. Литва поставит бронетранспортеры M113 и M577.

Зерновой вопрос

Делегации Украины, России, Турции и ООН 22 июля подписали зерновое соглашение. Меморандум предусматривает разблокировку портов "Одесса", "Южный" и "Черноморск".

Суда с зерном через заминированные участки моря будут вести украинские лоцманы по карте безопасных маршрутов. На время следования кораблей с грузом стороны обязуются соблюдать режим прекращения огня.

Для контроля за операцией создается совместный координационный центр. Проверка кораблей на наличие оружия будет проводится в исключительно в гаванях Турецкого пролива.

По заявлению министра инфраструктуры Александра Кубракова, разблокировка экспорта укрепитукраинскую экономику и армию, а также позволит снизить мировые цены на продовольствие и притормозить инфляцию.

Зеленская в США

Первая леди Украины выступила в Конгрессе США 21 июля. В своей речи Елена Зеленская призвала передать украинским военным системы ПВО для защиты от ракетных ударов РФ.

По итогам визита Зеленской в США американские сенаторы представили проект резолюции о признании действий России в Украине геноцидом.

Новый курс доллара

Впервые с начала войны Нацбанк обновил официальный курс валют. Стоимость доллара выросла на 25% - с 29,25 грн до 36,6 грн. При этом курс и в дальнейшем останется фиксированным.

По прогнозам аналитиков, повышение курса доллара приведет к увеличению доходов бюджета и гривневой выручки экспортеров. В то же время импорт подорожает, и инфляция может ускориться.

Расширение санкций против России

Евросоюз ввел в действие седьмой пакет санкций против РФ. Новые санкции подразумевают запрет на экспорт из России золота, в том числе ювелирных украшений.

Под ограничения также попали "Сбербанк", фонд "Русский мир", Россотрудничество, НПО "Квант", мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков и почти 50 должностных лиц.

Лишение гражданства Коломойского, Корбана и Рабиновича

На этой неделе в СМИ появилась информация о планах президента подписать указы о лишении гражданства Игоря Коломойского, Вадима Рабиновича и Геннадия Корбана. При этом в СНБО заявили, что даже в случае подписания указы могут не обнародовать, из-за наличия в них персональных данных.

22 июля Геннадий Корбан не смог въехать в Украину. Он заявил, что пограничники изъяли у него внутренний и заграничный паспорта на основании президентского указа о лишении гражданства, но никаких документов в подтверждение не предъявили.

По данным источника РБК-Украина, неизвестно был ли подписан указ в отношении Коломойского, но обсуждения на эту тему имели место.

РФ снова изменила цели "спецоперации"

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что цели так называемой "спецоперации" в Украине расширены. Новой задачей российской армии является не только выход на границы "ДНР" и "ЛНР", но и "демилитаризация" южных регионов страны.

В ответ на это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров ужесточить санкции против РФ, поскольку слова Лаврова в очередной раз доказывают, россияне хотят крови, а не переговоров.

В украинской разведке объяснили, что заявление российского дипломата об "изменении географии" войны свидетельствует о намерениях врага решить так называемый "статус" оккупированных территорий Украины.

Обстрелы городов продолжаются

21 июля россияне били по Харькову из "Ураганов". Пострадали авто, торговые павильоны, жилой дом, где была расположена стоматология. Погибло 4 человека, более 20 получили ранения. Днем ранее под обстрел попала остановка общественного транспорта.

Оккупанты также продолжают атаковать Николаев. В ночь на четверг выпустили семь ракет по городу. В результате один человек получил ранения.

Несколько ракетных ударов за неделю произошло в Краматорске. Разрушена школа (1 погибший), здания в промзоне, жилые дома (1 человек погиб, 10 получили ранения). В Бахмуте ударили по центральному рынку, попали в здание колледжа.

22 июля враг нанес массированный удар по трем районам Днепропетровской области. Дважды обстреляли из РСЗО Никополь. Были повреждены частные дома, ж/д полотно. 1 человек погиб, еще один ранен.

Определились кандидаты в премьеры Британии

По итогам очередного этапа выборов премьер-министра Великобритании определилось два финалиста, голосование за которых пройдет 5 сентября после парламентских каникул.

Бориса Джонсона на должности премьера могут заменить нынешняя глава МИД Лиз Трасс или экс-министр финансов Риши Сунак. Опросы прогнозируют победу Трасс с 62% голосов консерваторов против 38% у Сунака.

Отставка Драги

Итальянский премьер Марио Драги ушел в отставку. Он объяснил свое решение тем, что пакт национального единства в парламенте перестал действовать.

Со второго раза президент страны принял прошение Драги об отставке, а также распустил парламент. Досрочные выборы в стране пройдут 25 сентября.