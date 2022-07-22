Гучні звільнення, новий курс долара, "зернова угода" та Рамштайн-4: головне за тиждень

Президент відправив у відставку генпрокурора та голову СБУ. Україна отримає ще більше військової допомоги за підсумками "Рамштайн-4". У Туреччині підписано зернову угоду. НБУ підвищив офіційний курс долара.

Докладно про головні підсумки минулого тижня – на РБК-Україна .

Відставки Венедіктової та Баканова

Володимир Зеленський звільнив з посади голову СБУ Івана Баканова та Генерального прокурора України Ірину Венедіктову. 19 липня Верховна рада підтримала рішення президента.

За заявою Зеленського, причиною відставки Баканова та Венедіктової є масові факти державної зради та колабораційної діяльності з боку працівників органів СБУ та прокуратури.

Чистки в СБУ

Після відставки керівників СБУ та ОДПУ Володимир Зеленський анонсував звільнення ще 28 посадових осіб Служби безпеки України на підставі незадовільних результатів роботи.

Президент провів кадрові перестановки у керівництві СБУ Дніпропетровської, Харківської, Сумської, Закарпатської, Полтавської, Житомирської областей та звільнив заступника голови СБУ Володимира Горбенка.

Підсумки "Рамштайн-4"

20 липня представники оборонних відомств провели четверту зустріч у форматі "Рамштайн". У ході переговорів глава Пентагону заявив, що війна перебуває на вирішальному етапі та важливо посилити підтримку України.

Цього ж дня у США оголосили про новий пакет військової допомоги для боротьби з армією РФ - вона включає ще 4 РСЗВ HIMARS. Також Великобританія передасть Україні сотні бойових безпілотників, гаубиці та САУ натівського калібру, РЛС, понад 1,5 тисячі NLAW та Javelin. Литва поставить бронетранспортери бронетранспортери M113 та M577.

Зернове питання

Делегації України, Росії, Туреччини та ООН 22 липня підписали зернову угоду. Меморандум передбачає розблокування портів "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ".

Судна із зерном через заміновані ділянки моря будуть вести українські лоцмани по мапі безпечних маршрутів. На час прямування кораблів з вантажем сторони зобов'язуються дотримуватися режиму припинення вогню.

Для контролю над операцією створюється спільний координаційний центр. Перевірка кораблів на наявність зброї буде проводитись виключно у гаванях Турецької протоки.

За заявою міністра інфраструктури Олександра Кубракова, розблокування експорту зміцнить українську економіку та армію, а також дозволить знизити світові ціни на продовольство та пригальмувати інфляцію.

Зеленська у США

Перша леді України виступила у Конгресі США 21 липня. У своїй промові Олена Зеленська закликала передати українським військовим системи ППО для захисту від ракетних ударів РФ.

За підсумками візиту Зеленської до США американські сенатори представили проект резолюції щодо визнання дій Росії в Україні геноцидом.

Новий курс долара

Вперше від початку війни Нацбанк оновив офіційний курс валют. Вартість долара зросла на 25% – з 29,25 грн до 36,6 грн. Проте курс і надалі залишиться фіксованим.

За прогнозами аналітиків, підвищення курсу долара призведе до збільшення доходів бюджету та гривневого виторгу експортерів. У той же час, імпорт подорожчає, і інфляція може прискоритися.

Розширення санкцій проти Росії

Євросоюз ввів у дію сьомий пакет санкцій проти РФ. Нові санкції передбачають заборону на експорт із Росії золота, зокрема ювелірних прикрас.

Під обмеження також потрапили "Сбербанк", фонд "Рускій мір", Росспівробітництво, НВО "Квант", мер Москви Сергій Собянін, актори Сергій Безруков та Володимир Машков та майже 50 посадових осіб.

Позбавлення громадянства Коломойського, Корбана та Рабіновича

Цього тижня у ЗМІ з'явилася інформація про плани президента підписати укази про позбавлення громадянства Ігоря Коломойського, Вадима Рабіновича та Геннадія Корбана. При цьому в РНБО заявили, що навіть у разі підписання укази можуть не оприлюднити через наявність у них персональних даних.

22 липня Геннадій Корбан не зміг в'їхати до України. Він заявив, що прикордонники вилучили у нього внутрішній та закордонний паспорти на підставі президентського указу про позбавлення громадянства, але жодних документів на підтвердження не пред'явили.

За даними джерела РБК-Україна, невідомо чи було підписано указ щодо Коломойського, але обговорення на цю тему мали місце.

РФ знову змінила цілі "спецоперації"

Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що цілі так званої "спецоперації" в Україні розширені. Новим завданням російської армії є не лише вихід на межі "ДНР" та "ЛНР", а й "демілітаризація" південних регіонів країни.

У відповідь на це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів посилити санкції проти РФ, оскільки слова Лаврова вкотре доводять, що росіяни хочуть крові, а не переговорів.

В українській розвідці пояснили, що заява російського дипломата про "зміну географії" війни свідчить про наміри ворога вирішити так званий "статус" окупованих територій України.

Обстріли міст продовжуються

21 липня росіяни били Харковом з "Ураганів". Постраждали авто, торгові павільйони, житловий будинок, де було розташовано стоматологію. Загинуло 4 особи, понад 20 отримали поранення. На день раніше під обстріл потрапила зупинка громадського транспорту.

Окупанти також продовжують атакувати Миколаїв. У ніч на четвер випустилі сім ракет по місту. В результаті одна людина отримала поранення.

Декілька ракетних ударів за тиждень заіксовано в Краматорську. Зруйновано школу (1 загиблий), будівлі у промзоні, житлові будинки (1 особа загинула, 10 отримали поранення). У Бахмуті вдарили по центральному ринку, потрапили до будівлі коледжу.

22 липня ворог завдав масованого удару по трьох районах Дніпропетровської області. Двічі обстріляли із РСЗВ Нікополь. Були пошкоджені приватні будинки, залізничне полотно. 1 людина загинула, ще одна поранена.

Визначились кандидати в прем'єри Британії

За підсумками чергового етапу виборів прем'єр-міністра Великобританії визначилося два фіналісти, голосування за яких відбудеться 5 вересня після парламентських канікул.

Бориса Джонсона на посаді прем'єра можуть замінити нинішня глава МЗС Ліз Трасс чи екс-міністр фінансів Ріші Сунак. Опитування прогнозують перемогу Трас із 62% голосів консерваторів проти 38% у Сунака.

Відставка Драгі

Італійський прем'єр Маріо Драгі пішов у відставку. Він пояснив своє рішення тим, що пакт національної єдності у парламенті перестав діяти.

З другого разу президент країни ухвалив прохання Драгі про відставку, а також розпустив парламент. Дострокові вибори у країні відбудуться 25 вересня.