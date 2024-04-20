В Росії скаржаться на атаку дронів у кількох областях: сталися вибухи та пожежі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Минобороны России.

Крім того, сили ППО над Курською областю знищили вже п'ять безпілотників. Про це повідомив губернатор області Роман Старовойт.

Також Богомаз повідомив про знищення безпілотника літакового типу над територією Суземського району Брянської області. Постраждалих і руйнувань немає.

Також дрони атакували Брянську область. Губернатор області Олександр Богомаз повідомив, що над Вигоницьким районом знищено п'ять дронів. Внаслідок падіння збитого безпілотника виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури.

"Внаслідок падіння без детонації постраждалих немає, пошкоджено літню веранду приватного житлового домоволодіння. Оперативні служби працюють на місці події", - зазначив він.

Російські пабліки повідомляють, щоб біля міста Старий Оскіл пролунали вибухи та у небі було видно яскравий спалах.

Зазначається, що над територією Бєлгородської області силами ППО були знищені три безпілотні літальних апарати.

Атаки дронів на РФ

Нагадаємо, останнім часом у різних областях РФ почастішали різноманітні вибухи, пожежі, а також все частіше лунають заяви місцевої влади про "атаки безпілотників". Така ситуація фіксується у різних районах країни-агресора, але найчастіше - у прикордонних з Україною областях.

Так, в ніч на 19 квітня у місті Бєлгород та в районі пролунала серія вибухів. Повідомлялося про збиття дронів і ракет, у місті через роботу ППО спостерігався "дощ з уламків".

8 квітня безпілотники атакували Брянський хімічний завод, що виготовляє вибухівку.

11 квітня у Курській області дрони атакували Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.