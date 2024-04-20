Била кілька разів. РФ влаштувала масований ракетний удар по Одеській області

Російські війська влаштували масований ракетний удар по Одеській області 20 квітня. Зокрема, вдарили балістокою по Одесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України .

Перша хвиля

На світанку, 20 квітня, російські війська спрямували керовані авіаційні ракети Х-59 з літаків тактичної авіації по Одеській області.

"Обидві цілі було знищено в акваторії Чорного моря", - розповіли військові.

Друга хвиля

Пізніше, вже зранку, окупанти завдали удар балістикою з тимчасово окупованого Криму по Одесі.

"Уражено інфраструктурний об'єкт. Інформація про ступень пошкодження і постраждалих уточнюється", - додали в Силах оборони.

Робота ППО

Зазначимо в ніч на 20 квітня російські війська влаштували новий комбінований обстріл України, використавши дрони та ракети.

Загалом РФ по Україні випустила три балістичні ракети "Іскандер-М", дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської області, а також дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 з акваторії Чорного моря. ППО знищила дві ракети Х-59/Х-69 і три розвідувальні дрони у Криворізькому районі Дніпропетровської області, у Миколаївській та Одеській областях.

Нагадаємо, 20 квітня вибух пролунав в Одесі. У регіоні працювала ППО.