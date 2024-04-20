Заборона для військових та ліміти на ігри. РНБО запровадила обмеження щодо онлайн-казино

Діяльність онлайн-казино в Україні обмежать. Рада національної безпеки і оборони ухвалила низку рішень щодо азартних ігор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента №234, опублікований на сайті ОП.

Міністерство цифрової трансформації, згідно з указом президента, проведе у місячний строк переговори з компаніями Apple та Google щодо заборони розміщення застосунків з азартними іграми без відповідної ліцензії у їх магазинах додатків.

СБУ повинна протягом двох місяців проведе перевірки організаторів азартних ігор. Нацбанку протягом двох місяців необхідно затвердити рекомендації банкам щодо блокування платежів громадян кредитним коштом на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх

Головнокомандувач ЗСУ та керівники військових формувань під час воєнного стану повинні запровадити заборону для військових щодо доступу до онлайн-казино.

Глава держави Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті.

Проблема онлайн-казино

Варто зазначити, що останнім часом в Україні стала резонансною тема онлайн-казино. Зокрема, у мережі спалахнули скандали через відсутність обмежень у роботі казино.

На сайті Офісу президента з'явилася петиція щодо обмежень азартних ігор в інтернеті. Зокрема, автор петиції закликав обмежити доступ до казино для військових.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тему онлайн-казино в Україні винесуть на засідання Ради національної безпеки та оборони. За його словами, необмежена діяльність казино шкодити інтересам суспільства.

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