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Понад 900 окупантів і 41 артсистема. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Неділя 21 квітня 2024 07:51
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Понад 900 окупантів і 41 артсистема. Генштаб оновив втрати РФ в Україні Ілюстративне фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Вадим Ребрина

Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 21 квітня, становлять 950 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 459 530 військових. Крім того, ЗСУ знищили 41 артилерійську систему і 4 засоби ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 21.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 459 530 (+950) осіб ліквідовано;
  • танків - 7229 (+16) од.;
  • бойових броньованих машин - 13 896 (+23) од.;
  • артилерійських систем - 11 719 (+41) од.;
  • РСЗВ - 1046 од.;
  • засоби ППО - 767 (+4) од.;
  • літаків - 347 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9379 (+38) од.;
  • крилаті ракети - 2115 (+6) од.;
  • кораблі/катери - 26 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 15 785 (+68) од.;
  • спеціальна техніка - 1926 (+8) од.

Понад 900 окупантів і 41 артсистема. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Ситуація на фронті

За даними Інституту вивчення війни, українські сили просунулися на південь від Кремінної Луганської області. Водночас в Донецькій області окупанти незначно просунулися поблизу Часового Яру і встановили невеликий тактичний плацдарм на околицях Очеретиного під Авдіївкою.

Протягом минулої доби українські військові відбили 32 атаки противника на Авдіївському напрямку, утримали позиції та відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Авіація вдарила по 8 районах зосередження особового складу противника.

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