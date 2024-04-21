Російські війська, ймовірно, активізують ракетні удари протягом найближчих тижнів, - ISW

Російські сили, найімовірніше, активізують поточні наступальні операції, а також ракетні удари та удари безпілотників у найближчі тижні, щоб скористатися слабкістю українського озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW .

За спостереженнями ISW, російські війська продовжували, а в деяких районах активізували поточні наступальні операції, ймовірно, використовуючи аномально посушливі весняні умови і нестачу української техніки до прибуття обіцяної західної допомоги у сфері безпеки.

Російські сили також намагалися використати недоліки протиповітряної оборони України у спробі зруйнувати українську енергосистему та завдати довгострокової шкоди українській інфраструктурі та оборонно-промисловому потенціалу.

Після оголошення американського пакета допомоги російське військове командування, ймовірно, активізує наступальні операції, а також ракетні та безпілотні удари для досягнення значних в оперативному відношенні результатів, яких, безумовно, буде важче досягти проти добре оснащених українських сил.

Російські війська, можливо, все ще зможуть досягти значних успіхів в оперативному відношенні найближчими тижнями та можуть віддати пріоритет дільницям фронту, де українська оборона виглядає відносно нестабільною, особливо на захід від Авдіївки, або дільницям фронту, де російські війська знаходяться в межах досяжності оперативно значущого. об'єкту, наприклад, біля Часового Яру.

Російські сили можуть сподіватися, що інтенсифіковані ракетні удари та удари безпілотників, що тривають і, можливо, зможуть зруйнувати українську енергосистему і змусити Україну боротися з гуманітарною кризою поряд з оборонними операціями, що продовжуються.

Також вони можуть змінити свою мету та завдати удару по українській транспортній інфраструктурі для обмеження здатності України достатньо розподіляти живу силу та техніку на критичних ділянках фронту.