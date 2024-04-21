У Повітряних силах розповіли, які регіони найбільш незахищені від російських атак
Прифронтові регіони, а також області біля кордону з Росією є найбільш незахищеними від атак ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.
"Найбільше страждають ті, які знаходяться у безпосередній близькості з Росією та тимчасово окупованими територіями. Перш за все це Харківська, Одеська, Херсонська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, дніпропетровська області", - сказав він.
Речник наголосив, що російському терору можна протистояти. Для цього потрібно більше засобів ППО.
"Ми дуже розраховуємо на допомогу, у тому числі американських партнерів", - додав Євлаш.
Російські атаки
Варто зазначити, що Росія майже щоночі атакує Україну дронами-камікадзе. Також відновилися масовані атаки з застосування ракет різних типів. Окупанти знову націлилися на енергетику.
Раніше РБК-Україна розповідало, як в Україні знайти найближче укриття.
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