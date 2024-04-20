У Києві відкривається перший автомобільний музей: ТОП-5 найцікавіших машин

Музей ретро-техніки "Колеса Історії" стане першим приватним автомобільним музеєм у столиці, доступним для всіх. В його експозиції понад 100 автомобілів і мотоциклів, а також незліченна кількість інших зразків технічної культури минулого.

Звісно, колекцій вінтажної автотехніки у Києві існує чимало, але дотепер це були виключно приватні зібрання, доступні лише для вузького кола обраних. І ось в столиці відкривається перший загальнодоступний автомобільний музей з офіційним статусом від Міністерства культури України.

Що відомо про музей "Колеса Історії"

Адміністрація наголошує, що всі експонати "живі" та перебувають у стані "на ходу". А історія майже кожного конкретного експоната у музейних залах відома організаторам. Найчастіше вона пов'язана або з видатними людьми України, або, навпаки, із пересічними громадянами, які жили в цій країні до нас.

Організатори подбали про те, щоб у “Колесах історії” було цікаво не лише фанатам техніки. Відповідно, відвідувачам пропонується відкрити для себе різноманітні експонати, які допоможуть зануритися в атмосферу минулих епох.

ГАЗ-А (1932-1936 рр.)

Це найстаріший об'єкт на першому поверсі музею. Свого часу такі машини у великій кількості були присутні на вулицях Києва та інших українських міст. Простий, надійний і невибагливий фаетон був першим легковим автомобілем Горьковського автозаводу. Фактично він є копією автомобіля Ford-A, ліцензія на виробництво якого разом з повністю комплектним потужним заводом була куплена радянським урядом у Ford Motor Company ще 1929 року. Машини цієї моделі у вільний продаж не надходили і у приватній власності майже не зустрічались. В наші дні відомо лише про кілька екземплярів даної моделі, присутніх в Україні – при тому що всього було випущено трохи менше 42 тисяч таких "газиків".

Buick Roadmaster (1936-1937 рр.)

Ще один довоєнний, а тому доволі рідкісний автомобіль. Тим більше що і в пору своєї молодості ця дорога (від 1518 доларів!) модель не була поширеною, у тому числі і на батьківщині. У "Роадмайстра" цікавий як на наш час двигун, а конкретно в цього екземпляра – ще й незвична власна історія. Гіди музею розкажуть вам, хто зберіг цей Buick до наших днів, як і коли він потрапив в Україну і чому на ньому досі рідні американські номерні знаки.

ЛуАЗ-967 ТПК (1965-1989 рр.)

Унікальна армійська машина, про яку мало знали навіть у часи її служби в армії. Вона влаштована так, що вміє їздити будь-яким бездоріжжям, може плавати, літати, десантуватись на парашуті і евакуювати поранених з-під вогню, залишаючись при тому в укритті. Важливо, що при таких здібностях машина залишалась дешевою у виробництві, оскільки базувалася на агрегатах одного дуже поширеного українського легковика. Власне, і сам ТПК теж випускався в Україні. Повна історія конкретно цієї машини із зрозумілих причин невідома, але в музеї можуть розповісти, як сталося, що цей автомобіль є справжньою "капсулою часу", маючи на одометрі лише кілька десятків кілометрів пробігу.

Tatra 613 (1974–1996 рр.)

Дуже своєрідна машина чехословацького виробництва, яка вважалася унікальною навіть тоді, коли випускалася серійно. Потужна представницька модель з добре захованим мотором V8, яка має чимало спільного як з народними "Запорожцями" і "Жуками", так і з елітними De Tomaso Pantera і Ferrari. Дизайн її, між іншим, був створений одним відомим італійським ательє. Історія цього примірника в Україні починається в 1976 році, коли вона стала однією з трьох новеньких "Татр", поставлених в республіку для виконання особливих завдань.

Rolls-Royce Silver Shadow (1965-1980 рр.)

А це преміум-клас у британському виконанні. Певно, прозвучить несподівано, але даний Rolls-Royce – доволі масовий автомобіль. Принаймні, такий вигляд він має на фоні інших "Роллс-Ройсів" зі своїм тиражем у 25 тисяч примірників. Silver Shadow був прописаний у гаражах багатьох світових знаменитостей, від королів до поп-зірок. А для пересічного громадянина музей “Колеса історії” – рідкісна нагода познайомитись з цим безумовно досконалим автомобілем. Представлений в експозиції екземпляр – 1969 року випуску, і свого часу він прибув в Україну з Каліфорнії.

Якщо коротко

Знайомитись з унікальними зразками технічної культури минулого, зокрема, з автомобілями і мотоциклами, краще таки не через екран смартфона чи комп’ютера, а, як сьогодні кажуть, в реалі. Тому підкажемо, що музей "Колеса Історії" буде відкритий для відвідувачів щотижня з п’ятниці по неділю, з 10:00 до 17:00. Придбати квитки можна на сайті музею або безпосередньо на місці. Передбачені пільгові ціни для дітей та певних категорій громадян.