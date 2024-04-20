ua en ru
Сб, 20 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Чернівецькій області група цивільних напала на співробітника ТЦК, він відкрив вогонь

Чернівецька область, Субота 20 квітня 2024 16:15
UA EN RU
У Чернівецькій області група цивільних напала на співробітника ТЦК, він відкрив вогонь Фото: у Чернівецькій області напали на співробітника ТЦК (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У Чернівецькій області група цивільних напала на військовослужбовця територіального центру комплектування (ТЦК). Той, щоб захиститися, стріляв в землю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернівецький обласний ТЦК.

Як повідомили в ТЦК, інцидент стався сьогодні, 20 квітня, поблизу села Чорногузи під час здійснення заходів оповіщення. За інформацією ТЦК, група осіб напала на військовослужбовця Вижницького районного ТЦК, заблокувала його автомобіль та застосувала до нього силу та погрози.

"Військовослужбовець з метою захисту свого життя та здоров'я, здійснив постріли в землю, в результаті чого ніхто не постраждав. На місце події ним було викликано представників поліції", - повідомили в Чернівецькому ТЦК.

Наразі в обласному ТЦК з'ясовують усі причини і обставини інциденту, а також сподіваються на відповідне реагування правоохоронних органів.

"Відповідно до частини 1 статті 114-1 Кримінального кодексу "Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період" тягне за собою позбавлення волі терміном від 5 до 8 років", - нагадали в ТЦК.

Інциденти з ТЦК

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україні діє мобілізація, в рамках якої співробітники ТЦК здійснюють інформування військовозобов'язаних та видають повістки. Час від часу в інформаційному просторі з'являються різні скандали, пов'язані з цим процесом.

Наприклад, у Хмельницькій області у квітня стався скандал з нібито побиттям "активістки" в одному із військкоматів. Однак, як з'ясувалося, жінку ніхто не чіпав, а вона сама поводилася неадекватно, що зафіксували камери в будівлі ТЦК.

А днями в мережі поширювали відео, на якому люди у військовій формі нібито намагалися запхати до автомобіля чоловіка у середмісті Запоріжжя. В місцевому військкоматі заявили, що люди на відео не мають жодного стосунку до ТЦК.

Часом стаються й інциденти, пов'язані з нападами на співробітників ТЦК. Так, наприкінці березня у Хмельницькій області група жінок напала на співробітників ТЦК і пошкодила їхній автомобіль.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЦК Черновицкая область
NEWS
Нападниками виявилися військові. Що відомо про розстріл поліцейських у Вінницькій області
Нападниками виявилися військові. Що відомо про розстріл поліцейських у Вінницькій області
DAILY
Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил