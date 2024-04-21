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Прикордонники завдали нищівного удару по росіянам: п'ятеро поранених (відео)

Україна, Неділя 21 квітня 2024 14:44
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Прикордонники завдали нищівного удару по росіянам: п'ятеро поранених (відео) Фото: прикордонники завдали нищівного удару по росіянам, п'ятеро поранених (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники з дрону атакували позиції окупантів на Куп'янському напрямку. Було поранено одразу п'ятьох російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Пʼять окупантів отримали суттєві поранення внаслідок злагодженої роботи аеророзвідки та мінометних розрахунків прикордонників бригади "Помста", - йдеться у повідомленні.

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 21 квітня, становлять 950 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 459 530 військових. Крім того, ЗСУ знищили 41 артилерійську систему та 4 засоби ППО.

Зазначимо, що за останній тиждень, з 14 по 21 квітня, ЗСУ ліквідували майже 6 тисяч російських військових, літак Ту-22М3, 55 танків, 167 артсистем, 144 дрони. Як повідомлялося, у ніч на 19 квітня в Ставропольському краї РФ впав військовий літак Ту-22М3. Він якраз запускав ракети Х-22 по Україні, дві з яких теж вдалося збити.

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