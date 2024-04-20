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Росіяни атакували Миколаївську область: є жертва, серед поранених підліток

Миколаїв, Субота 20 квітня 2024 08:14
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Росіяни атакували Миколаївську область: є жертва, серед поранених підліток Фото: росіяни атакували Миколаївську область, є жертва та постраждалі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли село Солончаки Миколаївської області. Загинула жінка, серед постраждалих - 14-річний хлопець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Внаслідок вчорашньої атаки у с. Солончаки загинула жінка", - розповів він.

Крім того, за даними голови ОВА, поранення отримали 14-річний хлопчик та літній чоловік.

"На зараз обидва поранені знаходяться в лікарні, стан стабільний. Надається вся необхідна медична допомога. Також було пошкоджено житловий будинок", - додав Кім.

Обстріли Миколаївської області

Куцурубська, Очаківська громади Миколаївської області та сам обласний центр - місто Миколаїв - постійно перебувають під обстрілами окупантів.

Наприклад, у квітні через обстріл Миколаєва загинули четверо людей, ще 5 постраждали, серед них дівчинка-підліток.

У березні через обстріл, ймовірно, балістикою, у Миколаєві одна людина загинула. Кількість постраждалих збільшилась до чотирьох.

А у лютому російські війська обстріляли Миколаївську область. Під удар РСЗВ потрапило село Лимани, одна людина була поранена.

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