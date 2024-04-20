ЗСУ спалили багато бронетехніки росіян, ворог тисне під Часовим Яром і Авдіївкою: карти ISW

На фронті в Україні позиційні бої тривають на більшості напрямків. Російські окупанти просуваються в районі Авдіївки та тиснуть біля Часового Яру, проте через свої механізовані штурми втрачають значну кількість бронетехніки.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ).

Схід України. Операція №1 - Луганська область

Позиційні бої тривали 19 квітня на рубежі Сватове - Кремінна, але на цьому напрямку лінія фронту не змінилася. Позиційні бої відбулися також на південний захід від Сватового поблизу Твердохлібового; біля Кремінної; на захід від Кремінної біля Тернів, Торського, Ямполівки; та на південь від Кремінної біля Білогорівки.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що підрозділи російської 47-ї танкової дивізії завершили перегрупування на Куп'янському напрямку; підрозділи 752-го мотострілецького полку ведуть бої на південний захід від Сватового біля Надії; і підрозділи 254-го і 283-го мотострілецьких полків наступають на Терни зі сходу і південного сходу.

Операція №2 - Донецька область

Повідомляється, що війська РФ просунулися на північний схід від Бахмута 19 квітня, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 19 квітня заявив, що елементи Південного угруповання військ РФ намагаються витіснити сили ЗСУ з Білогорівки (на південь від Кремінної) з метою прориву в район Званівки (на південний захід від Сіверська) та намагаються створити умови для майбутніх наступальних операцій росіян на Сіверськ. Машовець заявив, що військове командування РФ розгорнуло більшу частину 2-го армійського корпусу "ЛНРівців", включаючи частини його 6-ї, 7-ї та 123-ї мотострілецьких бригад за підтримки підрозділів 106-ї повітряно-десантної (ВДВ) дивізії. 51-й, 119-й і 137-й полки ВДВ - на Сіверський напрямок.

За словами українського оглядача, частини російських 51-го і 119-го полків ВДВ просунулися на південний схід від Роздолівки (на південь від Сіверська), а частини 123-ї ОМСБр просунулися на кілька сотень метрів на південь від Виїмки (на південний схід від Сіверська). Також Машовець заявив, що підрозділи 7-ї ОМСБр не змогли витіснити ЗСУ з позицій на захід від Білогорівки, а підрозділи 123-ї ОМСБр і 137-го полку ВДВ не змогли просунутися поблизу Спірного (на південний схід від Сіверська) і на південь від с. Федорівка (на південний захід від Сіверська) відповідно. Крім того, Машовець зазначив, що на напрямку Золотарівка-Верхньокам'янка підрозділи 6-ї ОМСБр знизили темпи просування.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що війська РФ безуспішно атакували на північний схід від Бахмута поблизу Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки.

Війська РФ нещодавно просунулися поблизу Часового Яру під час продовження боїв 19 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 квітня, показують, що окупанти просунулися в межах південно-західної Богданівки (на північний схід від Часового Яру).

Бої тривали на північ від Часів Яру біля Калинівки; біля мікрорайонів Новий (східна частина н.п. Часів Яр) і мікрорайон Канал (крайня східна частина н.п. Часів Яр); на схід від Часового Яру біля Іванівського; на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки; і на південь від Часового Яру біля Нью-Йорка.

Російський "воєнкор" стверджував, що половина дачної території на північ від мікрорайону Каналу є спірною "сірою зоною". Російські джерела стверджували, що путінські війська продовжували завдавати авіаударів, у тому числі з використанням керованих плануючих бомб, по Часовому Яру.

Як розповів український оглядач Машовець, війська РФ одночасно атакують у напрямку Богданівка-Калинівка, у бік мікрорайону Каналу, вздовж траси Т0504 (Бахмут - Часів Яр) на північний захід від Іванівського, від Іванівського та між Іванівським та Кліщіївкою в бік каналу Сіверський-Донецьк Донбас.

Повідомляється, що російське Південне угруповання військ втратило значну кількість бронетехніки під час останніх посилених механізованих штурмів. За словами Машовця, кількість наявних танків у складі Південного угруповання військ РФ на трьох напрямках в Донецькій області за останні тижні суттєво зменшилася до менше ніж 650 танків (включно з пошкодженими, тимчасово виведеними з ладу та на ремонті). Машовець заявив, що війська РФ ввели в бій резерви на Сіверському, Часів-Ярському та Кураховому напрямках у рамках "масованих" механізованих ударів, які скоротили кількість "відносно боєздатної" БТР у Південному угрупованні військ у понад 1850 автомобілів.

Російські загарбники нещодавно просунулися на захід від Авдіївки на тлі триваючих боїв у цьому районі 19 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 квітня, показують, що війська РФ незначно просунулися в межах південної Семенівки (на захід від Авдіївки).

Російські джерела стверджували, що путінські війська нібито також просунулися на північний захід від Авдіївки в районі Новокалинового, Очеретиного та Бердичів; на захід від Авдіївки біля н.п. Тоненьке та на південний захід від Авдіївки біля Нетайлового. Інший російський "воєнкор" розповідав, що немає жодних доказів просування РФ поблизу Нетайлове. У звіті йдеться, що аналітики ISW не знайшли візуального підтвердження цих різних російських заяв.

Бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новокалинового, Очеретиного, Новобахмутівки, Бердичі, Семенівки; на захід від Авдіївки біля Уманського; на південний захід від Авдіївки біля Первомайського, Водяного, Нетайлового і Невельського.

Війська РФ нещодавно просунулися на південний захід від міста Донецька на тлі триваючих позиційних боїв на захід і південний захід від міста Донецька 19 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 квітня, показують, що окупанти нещодавно просунулися на захід від Солодкого (на південний захід від міста Донецька).

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бойові дії тривали на захід від Донецька в районі Георгіївки та Красногорівки та на південний захід від Донецька в районі Побєди та Новомихайлівки.

19 квітня на ділянці адмінкордону Донецької та Запорізької областей тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано.

Українські та російські джерела повідомляли, що позиційні бої тривали на південь від Великої Новосілки в районі Старомайорського та Урожайного. Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито просунулися поблизу Старомайорського, але в ISW не знайшли візуального підтвердження цього твердження.

"Південна вісь"

19 квітня тривали позиційні бої поблизу Роботиного та на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного) на заході Запорізької області.

19 квітня тривали позиційні бої на східній (лівобережній) частині Херсонської області, в тому числі під Кринками.

Російський "воєнкор" стверджував, що піхота ЗСУ зберігає приблизно зменшену роту в районі Кринок, а також утримує позиції біля Антонівського мосту (на північ від Олешок).

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 19 квітня повідомляли про те, що протягом доби зафіксовано 79 бойових зіткнень на фронті.

Також зазначалося, що Сили оборони України відбили атаки російських окупантів на лівобережжі Дніпра та біля села Бердичі Донецької області. А загарбники намагалися прорвати оборону ЗСУ біля села Торське.

Також нагадаємо, за даними Генштабу станом на ранок 19 квітня, загальна кількість втрат російської армії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення в Україну становить 457 830 солдатів.