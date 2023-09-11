G20 осоромилася заявою про Україну, а Байден може схвалити передачу ATACMS: новини за вихідні

Лідери "Великої двадцятки" на саміті в Нью-Делі досягли консенсусу щодо спільної декларації, однак частина про Україну виявилась суперечливою. Тим часом американський президент Джо Байден близький до ухвалення рішення про передачу Україні ракет ATACMS.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна РФ проти України

Новини за 9 вересня:

Новини за 10 вересня:

Скандальна декларація G20

В суботу, 9 вересня, в Індії закінчився саміт двадцяти найбільших економік світу. Метою зустрічі лідерів стало обговорення важливих тем, зокрема економічних. Ця зустріч пройшла без України, проте на ній були присутні представники Росії.

Лідери "Великої двадцятки" на саміті таки досягли консенсусу щодо спільної декларації. Детальніше щодо рішень в декларації можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Однак після ознайомлення з деклараціє, МЗС України розкритикувало слабку заяву G20 щодо України.

Байден може ухвалити рішення про передачу Україні ракет ATACMS

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вже близький до ухвалення рішення про передачу Україні ракет великої дальності ATACMS.

"Рішення може бути ухвалено найближчим часом", - заявив один із високопоставлених співробітників адміністрації Байдена.

Кількість жертв землетрусу в Марокко перевищила 1300 осіб

Згідно з даними геологічної служби Сполучених Штатів, землетрус стався на відносно невеликій глибині - 18,5 км у гірському районі Ігіл. Тим часом Німецький дослідницький центр наук про Землю (GFZ) стверджує, що він стався на глибині 27 км, і спочатку оцінив магнітуду в 7 балів.

Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Марокко зросла з 1 037 до 1 305 осіб.

Україна не визнає так званих "виборів президента" на території Карабаху

Україна не визнає так званих "президентських виборів" на території самопроголошеного Карабаху.

"Міністерство закордонних справ України засуджує проведення так званих "президентських виборів", які відбулись 9 вересня на території Карабаху (Азербайджанська Республіка)", - повідомили в МЗС.

За словами міністерства, проведення цих так званих "президентських виборів" суперечить нормам і принципам міжнародного права, а їхні результати є нікчемними.

Президент Бразилії захотів "посадити" Зеленського та Путіна за стіл переговорів на ГА ООН

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва запропонував "посадити" Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів в рамках Генасамблеї ООН 19 вересня.

Бразильський лідер вважає, що для обговорення війни в Україні доречним місцем є Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй, яка відбудеться 19 вересня.

США мають намір створити економічний коридор між Індією та країнами Європи

Президент США Джо Байден у рамках саміту G20 ініціював створення залізничного та судноплавного коридору, який об'єднає Індію, країни Близького Сходу та Європу.

Умєров анонсував створення нової посади у ЗСУ

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що у Збройних силах України з'явиться нова посада - військовий омбудсмен. Він займатиметься військовими потребами народу та захисників.

"Ми зосередимося на людських життях, ми зосередимося на наших людях. І саме тому ми, ймовірно, введемо нову посаду військового омбудсмена, яка займатиметься військовими потребами народу та наших воїнів", - заявив Умєров.

Рятувальники показали наслідки російської атаки на Київ

Російські окупанти вночі, 10 вересня, атакували Київ дронами-камікадзе. Рятувальники показали, як ліквідовували наслідки ворожих ударів.

Рятувальники зазначили, що уламки ворожих дронів впали у трьох районах Києва.

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