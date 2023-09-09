На півдні Криму пролунали вибухи
Потужні вибухи пролунали в окупованому Криму. Це сталося зранку у суботу, 9 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Жителі окупованого росіянами півострова заявляють, що два потужні вибухи пролунали у районі міста Старий Крим. Воно знаходиться на півдні півострова.
Майже через півгодини місцеві жителі знову повідомили про два потужні вибухи.
При цьому російські окупанти сьогодні не повідомляли про знищення боєприпасів у цьому районі. Причини вибухів поки невідома.
скриншот google.com/maps
Вибухи у Криму
Нагадаємо, останнім часом в окупованому Криму почастішали вибухи на військових базах, аеродромах та складах росіян.
Українські військові попереджають, що російським окупантам небезпечно залишатися на півострові.
При цьому Україна вже неодноразово атакувала російські кораблі у Чорному морі. Для цього захисники використовували надводні морські дрони.
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