ua en ru
Сб, 09 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В МЗС розкритикували слабку заяву G20 щодо України

Україна, Субота 09 вересня 2023 17:43
UA EN RU
В МЗС розкритикували слабку заяву G20 щодо України Фото: речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Учасники G20 ухвалили підсумкову декларацію. Однак частина про Україну могла б бути більш наближена до реальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства законних справ України Олега Ніколенка в Facebook.

"Україна вдячна партнерам, які намагалися включити в текст сильні формулювання. Водночас в частині щодо агресії Росії проти України Групі двадцяти немає чим пишатися", - сказав Ніколенко.

Він зауважив, що очевидно, що участь української сторони дозволила б учасникам краще зрозуміти ситуацію, та наголосив, що принцип "нічого про Україну без України" залишається ключовим як ніколи.

Він також пояснив, як могли б виглядати основні елементи тексту, щоб бути більш наближеними до реальності.

В МЗС розкритикували слабку заяву G20 щодо УкраїниФото: виправлена Ніколенком частина декларації (facebook.com/oleg.nikolenko)

За словами речника, необхідно було б зокрема змінити формулювання "війна в Україні" на "війна проти України", а також додати згадування Росії в частині про вимогу дотримуватися статуту ООН та територіальної цілісності інших країн та про неприпустимість застосування ядерної зброї.

Водночас заяву про те, що щодо української кризи в G20 були різні погляди та оцінки ситуації, Ніколенко порадив змінити реченням: "Загарбницьку війну Росії проти України члени G20 однозначно засудили й закликали Москву негайно її припинити".

Зустріч G20

Сьогодні в Індії стартує саміт двадцяти найбільших економік світу. Метою зустрічі лідерів стане обговорення важливих тем, зокрема економічних. Ця зустріч пройде без України, проте ній присутні представники Росії.

Нагадаємо, лідери "Великої двадцятки" на саміті таки досягли консенсусу щодо спільної декларації. Там згадали й про Україну.

Детальніше щодо рішень в декларації можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
G20 МЗС України Війна Росії проти України
NEWS
Українцям із жовтня загрожують великі штрафи. Кому та за що доведеться заплатити
Українцям із жовтня загрожують великі штрафи. Кому та за що доведеться заплатити
DAILY
Рахунок за війну. Як Україні стягнути з Росії компенсацію та чому Захід поки зволікає
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Рахунок за війну. Як Україні стягнути з Росії компенсацію та чому Захід поки зволікає