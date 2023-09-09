Президент Бразилії захотів "посадити" Зеленського та Путіна за стіл переговорів на ГА ООН
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва запропонував "посадити" Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів в рамках Генасамблеї ООН 19 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Brasil.
Бразильський лідер вважає, що для обговорення війни в Україні доречним місцем є Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй, яка відбудеться 19 вересня.
"Там є місце для обговорення війни. Є місце для обговорення миру. Є місце, де можна посадити (Володимира) Путіна та (Володимира) Зеленського за стіл переговорів. Усі проти війни", - заявив Лула да Сілва.
Він додав, що Бразилія не буде втягуватися у війну, однак має намір брати участь в мирних переговорах.
Ставлення президента Бразилії до війни в Україні
Луїс Інасіу Лула да Сілва раніше заявляв про готовність бути посередником між Україною та Росією і навіть представив свій "мирний план". Проте в Києві поставилися до цього скептично через проросійські погляди політика.
Володимир Зеленський наголошував, що хотів би особисто зустрітися з бразильським лідером, однак Лула да Сілва проігнорував це.
Більше про те, на чиєму боці Бразилія і навіщо просуває свій "мирний план" - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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