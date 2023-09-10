ua en ru
Нд, 10 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Рятувальники показали наслідки російської атаки на Київ

Київ, Неділя 10 вересня 2023 08:29
UA EN RU
Рятувальники показали наслідки російської атаки на Київ Фото: рятувальники показали наслідки російської атаки на Київ (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти вночі 10 вересня атакували Київ дронами-камікадзе. Рятувальники показали, як ліквідовували наслідки ворожих ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС у Києві.

Рятувальники зазначають, що уламки ворожих дронів впали у трьох районах Києва.

Фото: рятувальники показали наслідки російської атаки на Київ (facebook.com/DSNSKyiv)

  • Шевченківський район

Через падіння уламків виникла пожежа, загорілася суха трава на відкритій місцевості. Пожежу загасили. Також уламки пошкодили квартиру у 25-поверховому житловому будинку. Там вибите вікно, пошкоджені особисті речі.

  • Подільський район

Уламки впали на відкриту територію. На щастя, пожеж, потерпілих та пошкоджень будівель немає.

За іншим викликом внаслідок падіння уламків пошкоджено припаркований автомобіль, дорожні знаки та тролейбусні лінії електропередачі. Загоряння, потерпілих немає.

  • Святошинський район

Рятувальники загасили пожежу на відкритій території. Вогонь поширився на 5 кв. м., загоряння ліквідували.

На місці подій працювали 35 рятувальників та 7 одиниць техніки.

Нічна атака

Цієї ночі окупанти знову атакували Україну дронами-камідзе. Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, росіяни випустили 33 "Шахеди". ППО працювала у Києві та області, було знищено 26 ворожих безпілотників.

У Києві уламки дронів упали у кількох районів. Влада столиці повідомляла, що внаслідок атаки одна людина постраждала.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ДСНС атака дронів Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Контрнаступ ЗСУ продовжиться взимку, - Буданов
Контрнаступ ЗСУ продовжиться взимку, - Буданов
DAILY
Рахунок за війну. Як Україні стягнути з Росії компенсацію та чому Захід поки зволікає
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Рахунок за війну. Як Україні стягнути з Росії компенсацію та чому Захід поки зволікає