Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС у Києві.

Рятувальники зазначають, що уламки ворожих дронів впали у трьох районах Києва.

Фото: рятувальники показали наслідки російської атаки на Київ (facebook.com/DSNSKyiv)

Шевченківський район

Через падіння уламків виникла пожежа, загорілася суха трава на відкритій місцевості. Пожежу загасили. Також уламки пошкодили квартиру у 25-поверховому житловому будинку. Там вибите вікно, пошкоджені особисті речі.

Подільський район

Уламки впали на відкриту територію. На щастя, пожеж, потерпілих та пошкоджень будівель немає.

За іншим викликом внаслідок падіння уламків пошкоджено припаркований автомобіль, дорожні знаки та тролейбусні лінії електропередачі. Загоряння, потерпілих немає.

Святошинський район

Рятувальники загасили пожежу на відкритій території. Вогонь поширився на 5 кв. м., загоряння ліквідували.

На місці подій працювали 35 рятувальників та 7 одиниць техніки.

Нічна атака

Цієї ночі окупанти знову атакували Україну дронами-камідзе. Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, росіяни випустили 33 "Шахеди". ППО працювала у Києві та області, було знищено 26 ворожих безпілотників.

У Києві уламки дронів упали у кількох районів. Влада столиці повідомляла, що внаслідок атаки одна людина постраждала.

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