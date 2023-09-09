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Окупанти розміщують солдатів у працюючих цивільних об’єктах, - ЦНС

Україна, Субота 09 вересня 2023 21:49
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Окупанти розміщують солдатів у працюючих цивільних об’єктах, - ЦНС Фото: ворог розміщує особовий склад у працюючих цивільних об’єктах (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти попри міжнародне гуманітарне право - розміщують своїх солдатів у діючих цивільних об’єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, на тимчасово окупованих територіях півдня зафіксовані нові випадки розміщення техніки та особового складу в учбових закладах, попри початок навчального року.

Також поранених окупанті заселяють у цивільні лікарні, попри місцевих пацієнтів які перебувають на стаціонарі. В кількох селах зафіксовані випадки розміщення російських військових у церквах.

Нагадаємо, окупанти ховають військових у приміщеннях діючих шкіл на тимчасово окупованих територіях, аби прикриватись дітьми.

Офіційно окупанти пояснюють розміщення військових на територія шкіл, як “воєнізована охорона” задля безпеки дітей. Проте по факту на вільних поверхах розміщуються бойові підрозділи ЗС РФ.

Росіяни використовують школи на окупованих територіях

Зазначимо, що це вже не перший раз, коли окупанти прикриваються цивільним населенням, порушуючи правила ведення війни та Міжнародне гуманітарне право.

Так, загарбники використовують школу в Михайлівці Запорізької області як свій табір. Там розташувалося близько 100 солдатів.

Окрім того, росіяни обладнали госпіталь у селищі Розівка Запорізької області, адже вони продовжують зазнавати тяжких втрат.

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