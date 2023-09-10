Українські бійці просунулися ще на 1,5 км у районі Роботиного

Українські військові продовжують просуватися на Мелітопольському напрямку. ЗСУ вдалося звільнити ще 1,5 квадратні кілометри території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна в ефірі телемарафону.

"Ми продовжуємо невеликі просування у районі Роботиного. Звільнено ще близько 1,5 кілометра квадратних нашої української території", - сказав він.

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При цьому українські військові стримують атаки ворога у Донецькій області, зокрема на Мар'їнському напрямку.

"А у районі Мар’їнки українські військові відбили близько 15 спроб атак ворога. Окупанти не полишають спроб взяти ті руїни, які раніше були містом Мар'їнка", - зазначив речник.

За його словами, окупанти продовжують використовувати тактику "м'ясних штурмів", щоб відбити втрачені позиції або ж прорвати оборону ЗСУ. Штупун додав, що загальні втрати ворога за добу на Таврійському напрямку склали 226 осіб, у полон здалися 5 окупантів.

Контрнаступ ЗСУ на півдні України

Українські військові продовжують наступальні дії у Запорізькій області, активні бої тривають на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському.

Останнім звільненим населеним пунктом було Роботине. За даними деяких західних ЗМІ, наші воїни на півдні змогли прорвати першу лінію оборони росіян.

Британська розвідка припускає, що Росія перекинула до Роботиного підрозділи з інших напрямків. Це може ослабити її наступ на інших ділянках фронту.

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