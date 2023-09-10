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Нічна атака дронів на Київ: сили ППО знищили понад 20 безпілотників

Київ, Неділя 10 вересня 2023 05:45
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Нічна атака дронів на Київ: сили ППО знищили понад 20 безпілотників Фото: сили ППО збили понад 20 дронів, якими РФ атакувала Київ вночі 10 вересня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російська окупаційна армія атакувала Київ ударними безпілотниками сьогодні вночі, 10 вересня. Сили ППО знищили понад 20 повітряних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

За даними КМВА, ворожі дрони атакували столицю групами і з різних напрямків. Сили протиповітряної оборони знищили понад 20 безпілотних літальних апаратів, попередньо, це були "Шахеди".

Внаслідок падіння уламків було пошкоджено квартиру в багатоповерхівці у Шевченківському районі. У Київській міській військовій адміністрації зазначають, що більшість уламків впали на відкриту, незабудовану територію.

"Були пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття. На даний момент відомо про одного постраждалого (без загрози життю)", - йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки дронів на Київ 10 вересня

Внаслідок російської атаки в п'ятьох районах столиці зафіксували падіння уламків. В Святошинському та Соломʼянському районах виникли пожежі.

У Подільському районі уламки впали на відкриту місцевість. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що є один постраждалий: "Гостра реакція на стрес".

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