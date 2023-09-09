Кількість жертв землетрусу в Марокко перевищила 1300 осіб

Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Марокко зросла з 1 037 до 1 305 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Водночас унаслідок стихійного лиха поранення дістали 1 832 людини. З них 1220 - перебувають у критичному стані.

Серед загиблих упізнано громадянина Франції. Він помер під час землетрусу від зупинки серця.

За прогнозами експертів, кількість загиблих зростатиме в міру того, як рятувальники діставатимуться важкодоступних віддалених районів і продовжуватимуть пошукові роботи.

Землетрус у Марокко

Згідно з даними геологічної служби Сполучених Штатів, землетрус стався на відносно невеликій глибині - 18,5 км у гірському районі Ігіл. Тим часом Німецький дослідницький центр наук про Землю (GFZ) стверджує, що він стався на глибині 27 км, і спочатку оцінив магнітуду в 7 балів.

Серед постраждалих українців поки що немає

Представник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що поки що інформація про постраждалих українців до Марокко не надходила.

Проте ситуацію продовжують відслідковувати. Щоб отримати допомогу, українцям необхідно звернутися на гарячу лінію посольства України в Рабаті: +212 6 61 18 63 90.

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