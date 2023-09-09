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Окупанти обстріляли приватні будинки в Херсонській області: є жертва

Херсонська область, Субота 09 вересня 2023 15:29
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Окупанти обстріляли приватні будинки в Херсонській області: є жертва Фото: росіяни обстріляли Сонячне (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти обстріляли житлові будинки в селищі Сонячному Херсонської області. В результаті ворожої атаки загинув чоловік.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

За даними Прокудіна, вдень, 9 вересня, російська армія вкрила вогнем Сонячне. Поцілили в приватні будинки. В результаті атаки 48-річний чоловік загинув на місці.

"Обстріл продовжується. Будьте в безпечних місцях", - додав голова ОВА.

Обстріли Херсонської області

Частина Херсонської області залишається окупованою російськими військами із лютого 2022 року. У зв'язку з цим Херсон та населені пункти, розташовані на лінії фронту, постійно обстрілюються.

Наприклад, 3 вересня російські окупанти вкотре обстріляли Херсонську область. Цього разу вони били по житлових будинках у Білозерці. Під обстріл потрапила родина - 35-річний глава родини загинув, а його 36-річна дружина та 9-річна донька отримали поранення.

Наступного дня росіяни обстріляли селище Сонячне Херсонської громади. Під час атаки поранення отримав 11-річний хлопчик.

А у вівторок, 5 вересня, окупанти обстріляли село Іванівка Херсонської області. Поранення отримали дві жінки, які в цей час були у дворах власних будинків.

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