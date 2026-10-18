ua en ru
Нд, 18 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Під Львовом через атаку РФ горять склади логістичного комплексу, під ударом знову Малехів

12:17 18.10.2026 Нд
1 хв
aimg Марія Науменко
Під Львовом через атаку РФ горять склади логістичного комплексу, під ударом знову Малехів Фото: рятувальник ДСНС ліквідовує наслідки російського обстрілу (facebook.com/DSNSKyiv)
Додати як бажане джерело в Google

У Львівській області внаслідок російської атаки 18 жовтня пошкоджено склад логістичного комплексу та два житлові будинки. У Малехові після збиття дрона спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

За словами очільника області, близько 11:20 сили протиповітряної оборони збили російський безпілотник над Малеховом. Унаслідок атаки пошкоджено логістичний комплекс, на території якого загорілася складська будівля.

На місці працюють пожежники та інші служби. Станом на момент повідомлення інформації про постраждалих не надходило.

Під Львовом через атаку РФ горять склади логістичного комплексу, під ударом знову Малехів
Фото: розташування Малехова поблизу Львова на карті (скриншот)

Крім того, за даними Козицького, близько 10:30 у Мурованому уламки російського безпілотника пошкодили два житлові будинки.

Нагадуємо, 13 жовтня російський реактивний безпілотник упав у Малехові поблизу Львова після роботи ППО. Унаслідок атаки було пошкоджено приватні будинки, також повідомлялося про одного постраждалого.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Україна Львів Львівська область Дрони
Новини
"Нам потрібно 60 днів": Рубіо пояснив рішення Трампа щодо санкцій проти РФ
"Нам потрібно 60 днів": Рубіо пояснив рішення Трампа щодо санкцій проти РФ
Аналітика
"Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна "Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів