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США мають намір створити економічний коридор між Індією та країнами Європи

Неділя 10 вересня 2023 00:57
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США мають намір створити економічний коридор між Індією та країнами Європи Фото: США мають намір створити економічний коридор між Індією та країнами Європи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден у рамках саміту G20 ініціював створення залізничного та судноплавного коридору, який об'єднає Індію, країни Близького Сходу та Європу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Радник Байдену з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що реалізацією проекту окрім США займуться Індія, Саудівська Аравія, ОАЕ, Йорданія, Ізраїль та країни Євросоюзу. За його словами, удосконалена транспортна інфраструктура сприятиме зближенню близькосхідних країн і перетворить регіон на центр економічної активності.

У США не уточнили терміни реалізації проекту та його вартість. За словами спадкового принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Сальмана, запуск економічного коридору коштуватиме 20 млрд доларів.

Саміт G20 в Індії

В Індії відбувається саміт двадцяти найбільших економік світу. Метою зустрічі лідерів стане обговорення важливих тем, зокрема економічних. Ця зустріч пройде без України, однак у ній присутні представники Росії.

Нагадаємо, лідери "Великої двадцятки" на саміті досягли консенсусу щодо спільної декларації. Там згадали про Україну.

Детальніше про рішення у декларації можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Джозеф Байден G20 Саміт G20 Індія
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