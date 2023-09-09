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Росіяни з артилерії обстріляли прикордонне село в Чернігівській області, є постраждалий

Субота 09 вересня 2023 15:44
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Росіяни з артилерії обстріляли прикордонне село в Чернігівській області, є постраждалий Фото: Росіяни з артилерії обстріляли прикордонне село в Чернігівській області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники з артилерії обстріляли прикордонне село в Чернігівській області. Через ворожий обстріл тяжкі поранення отримала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генпрокурора в Telegram.

Вранці 9 вересня російські війська із застосуванням артилерійського озброєння здійснили обстріл села Костобобрів Семенівської ОТГ.

У результаті обстрілу тяжкі поранення отримав 68-річний місцевий житель. Його доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Крім того, через обстріли пошкоджено господарські будівлі на території господарства потерпілого.

Чернігівська область

Від початку російського вторгнення майже вся область була захоплена окупантами країни-агресора. Попри це Чернігів, Ніжин, Прилуки та ще кілька міст тримали оборону і не були окуповані, проте зазнавали російських обстрілів.

3 квітня минулого року значна частина області аж до Чернігова була звільнена від окупантів, а до 6 квітня загарбники залишили область.

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