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Оккупанты сбросили бомбы на школу в Мариуполе: там прятались около 400 человек

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Мариуполь, Воскресенье 20 марта 2022 08:54
Оккупанты сбросили бомбы на школу в Мариуполе: там прятались около 400 человек Фото: оккупанты сбросили бомбы на школу в Мариуполе, где прятались около 400 человек (t me polkazov)
Автор: Мария Кучерявец

Российско-оккупационные войска снова атаковали место, где от российских бомб прятались мариупольцы. Враги сбросили бомбы на школу в Мариуполе, где находились около 400 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Мариупольского городского совета.

"Вчера российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе Мариуполя, где прятались около 400 мариупольцев - женщины, дети и пожилые", - говорится в сообщении.

Известно, что здание разрушено, а под завалами до сих пор находятся мирные люди. Информация о количестве пострадавших уточняется

Напомним, 16 марта в Мариуполе российские оккупанты сбросили авиабомбу на драматический театр, где находились сотни детей и женщин. Впоследствии стало известно, что бомбоубежище выдержало удар.

Ранее мы публиковали фоторепортаж, как выглядит Мариупольский драмтеатр, переживший авиаудар.

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