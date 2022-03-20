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Российские войска в ближайшее время могут попытаться форсировать реку Ирпень

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Ирпень, Воскресенье 20 марта 2022 14:28
Российские войска в ближайшее время могут попытаться форсировать реку Ирпень Фото: российские войска в ближайшее время могут попытаться форсировать реку Ирпень (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Российско-оккупационные войска могут попытаться форсировать реку Ирпень. Это может произойти в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы КГГА Константина Усова в Telegram.

"В ближайшее время враг может попытаться форсировать реку Ирпень. Ранее оккупанты разрушили дамбу, которая находилась на месте ее впадения в Днепр", - написал он.

В Киевской ОГА отмечают, что основной задачей врага остается окружение/захват города Киев с Северного и северо-западного направлений.

"Вражеские группировки проводят ротацию и доукомплектацию склада и пытаются наладить логистику. Оккупанты продолжают хаотичный обстрел жилых домов и инфраструктуры вблизи столицы", - отмечает Усов.

При этом он подчеркнул, что силы обороны украинских защитников в повышенной боеготовности, сейчас укрепляются блокпосты, возводятся фортификационные оборонительные сооружения.

Напомним, по состоянию на сегодня в Гостомеле и Ирпене идут бои, при этом контролируемый Макаров подвергается обстрелу врага. Под Бучей враг окопался.

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