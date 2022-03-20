Оккупанты планируют захватить гуманитарную колонну на выезде из Харькова, - Верещук

Российские оккупанты готовят провокацию по маршруту ранее утвержденного гуманитарного коридора из Харькова в Малую Рогань. Вражеские войска хотят захватить колонну и заминировать путь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра реинтеграции Ирину Верещук .

"По данным агентурной разведки, по маршруту согласованного гуманитарного коридора Харьков-Малая Рогань на временно неподконтрольной территории есть признаки подготовки россиян к захвату гуманитарной колонны с минированием пути", - отметила Верещук

Напомним, сегодня в Украине работают 7 гуманитарных коридоров. В частности, из Харькова в Рогань и Малую Рогань должна отправиться гуманитарная помощь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.