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В Святошинском районе Киева произошел пожар из-за обломков снаряда

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Киев, Воскресенье 20 марта 2022 15:29
В Святошинском районе Киева произошел пожар из-за обломков снаряда Фото: В Святошинском районе Киева произошел пожар из-за обломков снаряда (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 20 марта, в Святошинском районе Киева произошел пожар в многоквартирном жилом доме. На здание упали обломки российского снаряда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В 13.59 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме Святошинского района столицы. На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных.

Спасатели установили, что в результате попадания обломков снаряда произошло возгорание на балконе 4-го этажа 10-этажного жилого дома и 2-х частных автомобилей.

В 14:24 возгорание было локализовано, а в 14:41 - ликвидировано.

Сейчас проводится эвакуация жильцов дома. Уже спасли шесть человек.

На месте задействовано семь единиц пожарной техники и 25 человек личного состава. На месте также работают медики.

По данным мэра Виталия Кличка, в результате происшествия погибших нет. Однако пять человек пострадали, из которых двоих госпитализировали.

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