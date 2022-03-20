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Оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова: погибло 5 гражданских, среди них ребенок

Новина українською →
Харьков, Воскресенье 20 марта 2022 08:34
Оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова: погибло 5 гражданских, среди них ребенок Фото: оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова (facebook.com/cyber.hnuvs)
Автор: Мария Кучерявец

В ночь на 20 марта российско-оккупационные войска обстреляли Индустриальный район Харькова. Вследствие чего погибли пятеро гражданских, среди них один ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника начальника полиции Харьковской области Вячеслава Маркова.

"Только в Индустриальном районе города Харькова за ночь с 19.02 на 20.02 от обстрела погибло пятеро гражданских людей. Среди погибших мальчик, которому было всего 9 лет", - написал он.

Напомним, также Оккупанты обстреляли район ХТЗ в Харькове, в результате чего погибли мужчина и погиб 9-летний ребенок.

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