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Оккупанты пытаются найти место для форсирования реки Ирпень, но безуспешно, - Павлюк

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Киевская область, Воскресенье 20 марта 2022 15:37
Оккупанты пытаются найти место для форсирования реки Ирпень, но безуспешно, - Павлюк Оккупанты хотят найти место для форсирования реки Ирпень (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты уже 25-й день разрушают украинские города и убивают мирных людей. Также враг пытается найти место для форсирования реки Ирпень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОВА Александра Павлюка во время телемарафона.

По его словам, оккупанты пытаются перейти к обороне и хотят найти место для форсирования реки Ирпень.

"Противник пытается перейти к обороне. Пытается найти место для форсирования реки Ирпень, чтобы продолжить наступление. Пока безуспешно", - сказал Павлюк.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области временно оккупированное село оказалось под угрозой затопления.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 24-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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