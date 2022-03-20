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Фронт замер. У российской стороны не хватает сил для перелома ситуации, - Арестович

Новина українською →
Воскресенье 20 марта 2022 14:37
Фронт замер. У российской стороны не хватает сил для перелома ситуации, - Арестович Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Фронт замер. Сейчас ведутся тактические действия, поскольку ни у одной из сторон не хватает сил для перелома ситуации, однако украинские военные действуют лучше оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

"Фронт практически замер. Ведутся тактические действия, потому что у сторон: нашей и российской не хватает сил для реального перелома ситуации на том, или ином направлении. Стороны ведут тактические действия, сосредотачивают резервы и наносят друг другу удары. Но мы наносим эти удары лучше", - заявил Арестович.

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