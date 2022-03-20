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Украинские военные уничтожили новейший российский вертолет Ка-52 стоимостью 16 млн долларов

Новина українською →
Киев, Воскресенье 20 марта 2022 09:23
Украинские военные уничтожили новейший российский вертолет Ка-52 стоимостью 16 млн долларов Фото: Украинские военные уничтожили новейший российский вертолет Ка-52 (facebook.com/128brigade)
Автор: Валерия Полищук

Вооруженные силы Украины уничтожили российский боевой вертолет Ка-52 (Аллигатор). Его стоимость составляет более 16 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 128 отдельную горно-штурмовую Закарпатскую бригаду - Закарпатский легион.

Боец зенитно-ракетного подразделения Закарпатской бригады произвел выстрел из ПЗРК по вертолету, который находился в нескольких километрах. Ракета попала в вертолет, после чего тот упал на землю. Экипаж вертолета погиб.

"Аллигатор" по военной номенклатуре считается командирской машиной авиации РФ.

"Это новейшая единица российской боевой авиации, выпускаемая с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие", - говориться в сообщении.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 25-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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