Российские оккупанты похитили заместителя мэра Энергодара
Российские военные похитили заместителя городского головы Энергодара Ивана Самойдюка. Он отказался сотрудничать с оккупантами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Энергодара Дмитрия Орлова.
"Уважаемые энергодарцы! Оккупанты, которые не добились от городских властей никакого сотрудничества, пошли на откровенные преступные действия. Похищен первый заместитель городского головы Иван Самойдюк! В каком он находится состоянии, нам не известно! На связь не выходит со вчерашнего дня. А сегодня мы получили подтвержденную информацию о том, что он цинично похищен", - говорится в сообщении.
Кроме того, по словам мэра, оккупанты разыскивают местных жителей, которые могут представлять для них угрозу. Депутатов, активистов и волонтеров просят сохранять спокойствие и не рассказывать незнакомым людям о своем месте нахождения.
Городской голова призвал энергодарцев выходить на митинг к зданию городского совета в 14:00, чтобы выступить против российской оккупации
Напомним, на пути в Мариуполь была похищена журналистка издания hromadske Виктория Рощина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.