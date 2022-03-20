ru ua
Вс, 20 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российские оккупанты похитили заместителя мэра Энергодара

Новина українською →
Энергодар, Воскресенье 20 марта 2022 13:37
Российские оккупанты похитили заместителя мэра Энергодара Фото: первый заместитель городского головы Иван Самойдюк (en-media.tv)
Автор: Наталья Юрченко

Российские военные похитили заместителя городского головы Энергодара Ивана Самойдюка. Он отказался сотрудничать с оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Энергодара Дмитрия Орлова.

"Уважаемые энергодарцы! Оккупанты, которые не добились от городских властей никакого сотрудничества, пошли на откровенные преступные действия. Похищен первый заместитель городского головы Иван Самойдюк! В каком он находится состоянии, нам не известно! На связь не выходит со вчерашнего дня. А сегодня мы получили подтвержденную информацию о том, что он цинично похищен", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам мэра, оккупанты разыскивают местных жителей, которые могут представлять для них угрозу. Депутатов, активистов и волонтеров просят сохранять спокойствие и не рассказывать незнакомым людям о своем месте нахождения.

Городской голова призвал энергодарцев выходить на митинг к зданию городского совета в 14:00, чтобы выступить против российской оккупации

Напомним, на пути в Мариуполь была похищена журналистка издания hromadske Виктория Рощина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Вторжение России в Украину
NEWS
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Вторжение РФ достигнет пика на следующей неделе
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Генерал США Бен Ходжес: Вторжение РФ достигнет пика на следующей неделе