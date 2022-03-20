Российские оккупанты похитили заместителя мэра Энергодара

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Энергодара Дмитрия Орлова .

"Уважаемые энергодарцы! Оккупанты, которые не добились от городских властей никакого сотрудничества, пошли на откровенные преступные действия. Похищен первый заместитель городского головы Иван Самойдюк! В каком он находится состоянии, нам не известно! На связь не выходит со вчерашнего дня. А сегодня мы получили подтвержденную информацию о том, что он цинично похищен", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам мэра, оккупанты разыскивают местных жителей, которые могут представлять для них угрозу. Депутатов, активистов и волонтеров просят сохранять спокойствие и не рассказывать незнакомым людям о своем месте нахождения.

Городской голова призвал энергодарцев выходить на митинг к зданию городского совета в 14:00, чтобы выступить против российской оккупации