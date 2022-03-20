У вывезенных в Россию жителей Мариуполя забирают украинские паспорта, - власти

Российские оккупанты насильно вывозят жителей Мариуполя на территорию Российской Федерации. При этом у них забирают украинские паспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского совета Мариуполя.

Сообщается, что оккупационные войска насильно заставляют жителей Мариуполя выезжать в Россию или на временно оккупированную территорию ОРДЛО.

"На 8:00 есть информация о том, что жителей улиц Азовстальской и Украинского казачества Левобережного района Мариуполя незаконно депортируют на территорию врага", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что у людей, которых насильно вывозят на территорию России, забирают украинский паспорт и выдают "бумажку", которая не имеет никакого юридического веса и не признается во всем мире.