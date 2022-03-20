Генштаб ВСУ фиксирует признаки подготовки вторжения армии Беларуси
На сегодня фиксируются признаки подготовки вторжения армии Беларуси на территорию Украины. Она может принять участие в российской агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штата ВСУ.
"Зафиксированы признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. Силы обороны нашего государства готовы к отпору", - говорится в сообщении.
В Генштабе также отмечают, что привлечение белорусских войск к вооруженной агрессии Росии против Украины, вопреки воле военных и белорусского народа, "станет роковой ошибкой Александра Лукашенко".
Напомним, ранее лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявлял, что якобы не поддерживает военные действия России против Украины.
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