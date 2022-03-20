В Сумской ОГА обратились к корректировщикам вражеского огня: мы вас найдем и накажем

Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы пригорода Сум, но не без помощи корректировщиков. Виновники обязательно будут найдены и наказаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.

По его словам, из южной части продолжаются постоянные артиллерийские обстрелы пригородов и города Сумы.

"Мы понимаем, что там уже есть набитые точки. Там работают корректировщики. Это могут быть и россияне, и украинцы, которые работают корректировщиками. Мы обязательно вас найдем, вы обязательно понесете наказание за то зло, которое вы несете, помогая или работая на российскую армию", - сказал Живицкий.

Напомним, вчера российские оккупанты открыли огонь по машине гражданских, которые ехали из села Бездрик в Сумы. В результате обстрела погибла 20-летняя девушка, а 21-летний парень попал в больницу.

Также стало известно о взрывах, которые произошли возле микрорайона Химгородок в Сумах.

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