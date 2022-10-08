Фіндопомога від МВФ та успіхи ЗСУ на фронті: новини за 7 жовтня

Війна Росії проти України: останні новини

МВФ виділив Україні 1,3 млрд доларів фіндопомоги

Виконавча рада МВФ сьогодні підтримала виділення Україні нового пакету фінансової допомоги у розмірі 1,3 млрд доларів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що загальне фінансування від Фонду України з початку війни становитиме 2,7 млрд доларів. Отриманий транш буде спрямовано на підтримку обороноздатності країни, виплати пенсій та соціальних програм, а також посилення стійкості економіки.

"Усього з початку повномасштабної війни міжнародні партнери України надали нам близько 20 млрд доларів. Завдяки цим коштам ми розуміємо, як зможемо фінансувати всі необхідні витрати цього року", - наголосив Шмигаль.

За тиждень ЗСУ на сході звільнили 29 населених пунктів

Протягом тижня ЗСУ на сході звільнили 29 населених пунктів, у тому числі шість – у Луганській області.

"Тільки протягом цього тижня наші воїни звільнили від російського псевдореферендуму 776 квадратних кілометрів території на сході нашої держави та 29 населених пунктів, у тому числі шість у Луганській області. Всього за час з початку цієї наступальної операції вже звільнено 2434 квадратні кілометри нашої землі та 96 населених пунктів", - заявив президент України Володимир Зеленський.

Він також додав, що добрі результати є і на півдні України за цей тиждень – щодня на цьому напрямі звільняється українська земля та люди від псевдореферендуму.

Ердоган обговорив з Путіним війну в Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та голова Кремля Володимир Путін сьогодні, 7 жовтня, провели телефонну розмову. Вони обговорили війну в Україні.

"Під час розмови обговорювалися питання, які покращать відносини між Туреччиною та Росією, а також останні події в російсько-українській війні", - йдеться у повідомленні.

Ердоган вкотре заявив, що виступає за переговори між Росією та Україною. Він запропонував "внести свій внесок у мирне вирішення українського питання".

Рада у першому читанні підтримала держбюджет-2023

Верховна Рада затвердила проект державного бюджету України на 2023 рік у першому читанні.

Так, 251 нардеп проголовував за підтримку проекту. Народний депутат України Ярослав Железняк написав, що на обговорення 1270 правок пішло майже три години. Розгляд проекту держбюджету у другому читанні планується вже у жовтні.

На Запорізькій АЕС провели ротацію місії МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії провело ротацію представників місії на Запорізькій атомній електространції. Тепер команду МАГАТЕ представляють чотири експерти замість двох.

"Генеральний директор Рафаель Гроссі підтвердив, що перша ротація місії підтримки та допомоги МАГАТЕ в Запоріжжі в Україні завершена, і зараз на заводі перебуває нова посилена команда експертів МАГАТЕ з безпеки, захисту та гарантій", - сказано у повідомленні.

ЄС виділить ще 2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні

Європейський Союз має намір виділити Україні 2 млрд євро макрофінансової допомоги найближчим часом.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн зазначила, що з початку повномасштабної війни Росії проти України Євросоюз надав нашій країні 19 млрд євро допомоги. При цьому названа сума не включає військову допомогу.

"Ще два мільярди макрофінансової допомоги буде надано найближчими днями", - сказала фон дер Ляйєн.

Українські військові почали проходити навчання із застосування ЗРК Aspide в Іспанії

Перші 19 українських військовослужбовців розпочали навчання з використання зенітно-ракетного комплексу Aspide на авіабазі "Сарагоса" в Іспанії.

Українські військові проходять інструктаж з використання зенітної системи , яка дозволить їм діяти автономно в районі бойових дій. Навчання було поділено на дві частини: одна для системних операторів та інша для обслуговуючого персоналу (зброярі, механіки та електронники).

Зеленський заявив, що Росія готує своє суспільство до ядерного удару

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Росія почала готувати своє суспільство до ядерного удару.

"Вони починають готувати своє суспільство. Це дуже небезпечно. Вони не готові це робити, використати. Але вони починають спілкуватися. Вони не знають, чи скористаються вони цим, чи не скористаються. Я думаю, що навіть говорити про це небезпечно", - заявив Зеленський.

Зеленський назвав завдання "мінімум" та "максимум" у війні та оцінив можливість виконання

Завдання-мінімум для України - це звільнити територію, яку захопили росіяни після 24 лютого. При цьому завдання-максимум - деокупація всієї території України та вихід на міжнародно визнані кордони 1991 року.

Зеленський підкреслив, що вийти на рубежі, які були до 24 лютого, необхідно не через те, що це якась умовна лінія, а тому що українському населенню важко жити в окупації.