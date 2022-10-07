Рада у першому читанні підтримала держбюджет-2023

Верховна Рада затвердила проект державного бюджету України на 2023 рік у першому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата від партії "Голос" Ярослава Железняка .

Так, 251 нардеп проголовував за підтримку проекту.

Железняк написав, що на обговорення 1270 правок пішло майже три години.

Так, за його словами, залишилося лише дві "балансові правки", що прямо прописані у висновку Комітету:

виділення 2 млрд гривень на Державний фонд регіонального розвитку та 446 млн гривень на соцзахист;

виділення 1,3 млрд гривень на заходи у сфері захисту інформаційного простору та 100 млн гривень - на виробництво телепрограм.

Розгляд проекту держбюджету у другому читанні планується вже у жовтні.

Раніше Кабмін схвалив проект бюджету на 2023 рік, з якого 50% з усіх коштів планують виділити на безпеку та оборону.

Президент України Володимир Зеленський описав деякі важливі пункти, що передбачені у держбюджеті:

Понад 1 трлн гривень направлять на сектор безпеки і оборони.

Уряд має забезпечити індексацію пенсій для всіх пенсіонерів.

Кабмін повинен представити програму скорочення видатків на держпідприємства, апарат, інституції, що не відповідають потребам воєнного часу.

Програма кредитування 5/7/9 зберігається, будуть діяти і інші програми та рішення, що мають допомогти бізнесу працювати.

Створенння спеціального фонду відновлення, який будуть наповнювати, зокрема, коштом конфіскованих російських активів.

Окрім того, КМУ у проекті держбюджету прогнозує технічного розрахунковий курс валют на рівні 42,2 гривні за долар.

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