На Запорізькій АЕС провели ротацію місії МАГАТЕ: представників стало більше
Міжнародне агентство з атомної енергії провело ротацію представників місії на Запорізькій атомній електространції. Тепер команду МАГАТЕ представляють чотири експерти замість двох.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ в Twitter.
"Генеральний директор Рафаель Гроссі підтвердив, що перша ротація місії підтримки та допомоги МАГАТЕ в Запоріжжі в Україні завершена, і зараз на заводі перебуває нова посилена команда експертів МАГАТЕ з безпеки, захисту та гарантій", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, раніше Гроссі повідомляв про намір збільшити місію на Запорізькій АЕС вдвічі.
Окрім того, 6 жовтня гендиректор МАГАТЕ відвідав Київ та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
До того ж, Гроссі відмовився визнавати ЗАЕС російським об'єктом.
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