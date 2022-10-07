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На Запорізькій АЕС провели ротацію місії МАГАТЕ: представників стало більше

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П'ятниця 07 жовтня 2022 17:45
На Запорізькій АЕС провели ротацію місії МАГАТЕ: представників стало більше Фото: на Запорізькій АЕС провели ротацію місії МАГАТЕ (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міжнародне агентство з атомної енергії провело ротацію представників місії на Запорізькій атомній електространції. Тепер команду МАГАТЕ представляють чотири експерти замість двох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ в Twitter.

"Генеральний директор Рафаель Гроссі підтвердив, що перша ротація місії підтримки та допомоги МАГАТЕ в Запоріжжі в Україні завершена, і зараз на заводі перебуває нова посилена команда експертів МАГАТЕ з безпеки, захисту та гарантій", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Гроссі повідомляв про намір збільшити місію на Запорізькій АЕС вдвічі.

Окрім того, 6 жовтня гендиректор МАГАТЕ відвідав Київ та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

До того ж, Гроссі відмовився визнавати ЗАЕС російським об'єктом.

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Запорізька АЕС МАГАТЭ
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