Мінус 17 танків та 350 окупантів: названо нові втрати РФ
Минулої доби ЗСУ ліквідували 350 окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 61 680 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
Найбільші втрати противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.
Загальні бойові втрати Росії на 7 жовтня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 61680 (+350) осіб ліквідовано;
- танків - 2466 (+17);
- бойових броньованих машин - 5093 (+29);
- артилерійських систем - 1455 (+31);
- РСЗВ - 344 (+0);
- засоби ППО - 177 (+0);
- літаків - 266 (+0);
- вертольотів - 233 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1067 (+20);
- крилаті ракети - 246 (+0);
- кораблі/катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3862 (+8);
- спеціальної техніки - 135 (+1).
Нагадаємо, за даними британської розвідки, російські збройні сили залишають важку бронетехніку під час відступу чи капітуляції. Понад половини танкового парку України складається з трофейних машин.
Також ми писали, що українські війська продовжують атаки у напрямку Сватово-Кременної та поблизу звільненого Куп'янська. Водночас, окупанти посилюють позиції поблизу Бахмута Донецької області.
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