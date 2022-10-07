Мінус 17 танків та 350 окупантів: названо нові втрати РФ

Минулої доби ЗСУ ліквідували 350 окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 61 680 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook .

Найбільші втрати противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російські збройні сили залишають важку бронетехніку під час відступу чи капітуляції. Понад половини танкового парку України складається з трофейних машин.

Також ми писали, що українські війська продовжують атаки у напрямку Сватово-Кременної та поблизу звільненого Куп'янська. Водночас, окупанти посилюють позиції поблизу Бахмута Донецької області.

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