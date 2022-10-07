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Мінус 17 танків та 350 окупантів: названо нові втрати РФ

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Київ, П'ятниця 07 жовтня 2022 10:32
Мінус 17 танків та 350 окупантів: названо нові втрати РФ Фото: ЗСУ знищили ще 17 танків та 350 окупантів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Минулої доби ЗСУ ліквідували 350 окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 61 680 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Найбільші втрати противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.

Загальні бойові втрати Росії на 7 жовтня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 61680 (+350) осіб ліквідовано;
  • танків - 2466 (+17);
  • бойових броньованих машин - 5093 (+29);
  • артилерійських систем - 1455 (+31);
  • РСЗВ - 344 (+0);
  • засоби ППО - 177 (+0);
  • літаків - 266 (+0);
  • вертольотів - 233 (+1);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1067 (+20);
  • крилаті ракети - 246 (+0);
  • кораблі/катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3862 (+8);
  • спеціальної техніки - 135 (+1).

    Нагадаємо, за даними британської розвідки, російські збройні сили залишають важку бронетехніку під час відступу чи капітуляції. Понад половини танкового парку України складається з трофейних машин.

    Також ми писали, що українські війська продовжують атаки у напрямку Сватово-Кременної та поблизу звільненого Куп'янська. Водночас, окупанти посилюють позиції поблизу Бахмута Донецької області.

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