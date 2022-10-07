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ЗСУ вже деокупували понад 2400 квадратних кілометрів Херсонської області

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Україна, П'ятниця 07 жовтня 2022 17:31
ЗСУ вже деокупували понад 2400 квадратних кілометрів Херсонської області Фото: ЗСУ вже деокупували понад 2400 квадратних кілометрів Херсонської області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 7 жовтня, стало відомо, що ЗСУ вже деокупували понад 2400 квадратних кілометрів Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка.

"Від початку війни Збройні сили України деокупували понад 2 400 квадратних кілометрів", - йдеться у заяві.

За словами Тимошенко, в Херсонському районі деокуповано 6 населених пунктів, в Бериславському районі деокупований 61 населений пункт.

"В Бериславському районі вже проведено стабілізаційні заходи в 19 населених пунктах, також проводиться евакуація населення", - заявив Тимошенка.

У селах Воронцовка та Високопілля вже відновлюють роботи трансформаторів. В селах Золота Балка та Гаврилівка проведено роботи з відновлення мобільного покриття. На черзі Новоолександрівка та Давидів Брід.

В Архангельському, Осокорівці та Високопіллю частина критичної інфраструктури не підлягає відновленню.

Нагадаємо, що у Херсонській області ЗСУ деокупували понад півсотні населених пунктів.

Також, у Херсонській області бійці Збройних сил України продовжують свій контрнаступ. Росіяни відступають і намагаються десь закріпитись.

Раніше ми писали, що, за даними Інституту вивчення війни, Росія стрімко втрачає позиції на півночі Херсонської області через мізерне розташування сил.

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