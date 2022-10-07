ЗСУ увійшли до Макіївки Луганської області

Українські військові увійшли до села Макіївка Луганської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 198 батальйону ТРО.

Варто відзначити, що Генеральний штаб України поки що не підтверджував інформації щодо звільнення Макіївки. "ЗСУ продовжує звільняти нашу рідну Сватівщину. Село Макіївка - це Україна", - пише пресслужба батальйону. Також наші бійці показали відео, яке було записано в селі. Фото: Макіївка Луганської області (deepstate)