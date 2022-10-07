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Зеленський заявив, що Росія готує своє суспільство до ядерного удару

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П'ятниця 07 жовтня 2022 20:59
Зеленський заявив, що Росія готує своє суспільство до ядерного удару Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Росія почала готувати своє суспільство до ядерного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання BBC.

"Вони починають готувати своє суспільство. Це дуже небезпечно. Вони не готові це робити, використати. Але вони починають спілкуватися. Вони не знають, чи скористаються вони цим, чи не скористаються. Я думаю, що навіть говорити про це небезпечно", - заявив Зеленський.

Також президент заперечував, що закликав завдати превентивних ударів по Росії під час онлайн-заходу у четвер, заявивши, що слово, яке він використав українською мовою, було неправильно зрозуміле.

"Після цього перекладу, росіяни зробили по-своєму, як їм зручно, і стали ретранслювати в інших напрямках", - пояснив президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський закликав НАТО переглянути застосування свого тиску у разі використання Росією ядерної зброї, згадавши про превентивні удари.

Пізніше у Зеленського роз'яснили заяву про превентивні удари по Росії. Це не було закликом до країн НАТО превентивно застосувати ядерну зброю проти РФ.

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