На фронті масово зникають мобілізовані окупанти, - перехоплення ГУР
Окупанти скаржаться, що мобілізовані росіяни почали масово пропадати на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
"60 людей зникли безвісти... 65. З них мобілізованих. Тільки приїхали і другого дня зникли", - розповідає окупант дружині.
Також він стверджує, що в зоні, де він воює, йдуть запеклі танкові бої.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні очікують прихід 150 тисяч мобілізованих росіян, які будуть спрямовані на поповнення частин, які зазнали "шалених" втрат на фронті.
При цьому, на думку ГУР МО України, мобілізація в Росії не зможе глобально вплинути на ситуації на фронті. Поки що російська армія не може забезпечити мобілізованих.
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