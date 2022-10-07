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На фронті масово зникають мобілізовані окупанти, - перехоплення ГУР

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П'ятниця 07 жовтня 2022 11:56
На фронті масово зникають мобілізовані окупанти, - перехоплення ГУР Фото: на фронті масово зникають мобілізовані окупанти (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Окупанти скаржаться, що мобілізовані росіяни почали масово пропадати на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

"60 людей зникли безвісти... 65. З них мобілізованих. Тільки приїхали і другого дня зникли", - розповідає окупант дружині.

Також він стверджує, що в зоні, де він воює, йдуть запеклі танкові бої.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні очікують прихід 150 тисяч мобілізованих росіян, які будуть спрямовані на поповнення частин, які зазнали "шалених" втрат на фронті.

При цьому, на думку ГУР МО України, мобілізація в Росії не зможе глобально вплинути на ситуації на фронті. Поки що російська армія не може забезпечити мобілізованих.

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