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ЗСУ наступають у напрямку Сватового, а ворог посилився біля Бахмута : карти боїв на ранок

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Україна, П'ятниця 07 жовтня 2022 09:42
ЗСУ наступають у напрямку Сватового, а ворог посилився біля Бахмута : карти боїв на ранок Фото: ЗСУ просуваються до Сватового та готуються поновити наступ на півдні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські війська продовжують атаки у напрямку Сватове-Кремінна та поблизу звільненого Куп'янська. Водночас окупанти посилюють позиції поблизу Бахмута Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW) та карту бойових дій Deepstatemap.

Лінія Оскіл - Кремінна

ЗСУ наступають у напрямку Сватового, а ворог посилився біля Бахмута : карти боїв на ранок

Аналітики ISW стверджують, що ЗСУ просуваються на схід від Куп'янська та зайшли в населений пункт Глушківка. Ймовірно, українська армія посилює підкріплення у цьому напрямку, аби просунутися до Сватового.

Проте російські війська на цій ділянці фронту намагаються уповільнити рухи ЗСУ.

За даними експертів, російські війська втрачають зв'язок зі Сватовим та Кремінною Луганської області. Водночас ворог продовжує контролювати трасу R66 (дорога Сватове-Кремінна) та очікують атак українських сил.

Українська карта бойових дій підтверджує просування ЗСУ на цьому напрямку. Захисники звільнили село Греківка на Сватівському напрямку і продовжують наступ.

ЗСУ наступають у напрямку Сватового, а ворог посилився біля Бахмута : карти боїв на ранок

Донбас

ЗСУ наступають у напрямку Сватового, а ворог посилився біля Бахмута : карти боїв на ранок

Головною метою Росії на цьому напрямку залишається повне захоплення Донецької області. Окупаційні війська посилили атаки поблизу Бахмута та мають певні успіхи, які підтверджує Генштаб ЗСУ.

Російське керівництво перекинуло на Бахмутський напрямок бойовиків з ПВК "Вагнера". Ймовірно, найманці зайшли у населений пункт Весела Долина та Зайцеве. При цьому окупанти обстрілюють Бахмут та ділянку фронту Донецьк-Авдіївка.

За даними карти Deepstatemap, ворог посилився поблизу Бахмута, зайняв Веселу Долину та знаходиться поблизу Зайцевого. На цій ділянці фронту продовжуються активні бої.

ЗСУ наступають у напрямку Сватового, а ворог посилився біля Бахмута : карти боїв на ранок

Херсонська область

На півдні України після активних контрнаступальних дій уповільнилися темпи просування. Аналітики припускають, що українські війська перегруповуються, щоб продовжити штурми.

За даними ISW, російська армія посилює оборону у центральній частині Херсонської області, щоб втримати лінію Берислав-Нова Каховка. Окупанти риють траншеї та перекидають системи радіолокаційного захисту.

Також російські війська намагалися атакувати поблизу Любомирівки (27 км на північний захід від Херсона), щоб посунути фронт. Проте штурми виявилися безуспішними.

ЗСУ наступають у напрямку Сватового, а ворог посилився біля Бахмута : карти боїв на ранок

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, захисники звільнили у Херсонській області вже 23 населені пункти. Водночас на Слобожанському напрямку ЗСУ повернули під контроль 93 населені пункти за останні тижні.

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