Ердоган обговорив з Путіним війну в Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та голова Кремля Володимир Путін сьогодні, 7 жовтня, провели телефонну розмову. Вони обговорили війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Ajansı.

"Під час розмови обговорювалися питання, які покращать відносини між Туреччиною та Росією, а також останні події в російсько-українській війні", - йдеться у повідомленні.

Ердоган вкотре заявив, що виступає за переговори між Росією та Україною. Він запропонував "внести свій внесок у мирне вирішення українського питання".